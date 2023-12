Über das Coronavirus wird wieder gesprochen. Jedenfalls ein bisschen. Dem Versuch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, das Thema erneut in der Öffentlichkeit zu plazieren – er hatte am Wochenende via Bild am Sonntag zu Impfungen und zum Tragen von Masken in Verkehrsmitteln aufgerufen –, kann der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen allerdings wenig abgewinnen. »Karl Lauterbach kann nicht aus seiner Haut. Ich halte seine Warnungen und ...