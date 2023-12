Keller, Lésny, Niemczyk

Wo ist der Film zu ihrem 100. Geburtstag am Freitag? Für die Zuschauer wäre zwischen den Märchen und Krimis eine Literaturadaption mit Inge Keller eine Erholung! Schließlich war sie ein Star bei Bühne, Film und Fernsehen – allerdings in der DDR. So müssen sich die Anhänger der 2017 verstorbenen Schauspielerin damit begnügen, dass sie in einer Nebenrolle der Weihnachtskomödie »Alles Samba« (2003) in einige dritte Programme eingestreut wird. Ab 1950 stand die Keller b...