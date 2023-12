Der am Montag vom polnischen Parlament zum Regierungschef gewählte Vorsitzende der »Bürgerplattform«, Donald Tusk, hat am Dienstag seine Regierungserklärung abgegeben. Die anschließende Vertrauensabstimmung stand nach Redaktionsschluss der jW an. Mit der für diesen Mittwoch geplanten Vereidigung des neuen Kabinetts durch Staatspräsident Andrzej Duda ist der Regierungswechsel in Polen dann auch formal abgeschlossen.

Tusks Regierungserklärung war nach innen durch groß...