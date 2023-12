Über Coronavakzine wissen Impfgegner zwei Dinge genau: Ihre Wirkung ist gering, ihre Nebenwirkungen sind riesig. Sie können, mit anderen Worten, alles, ausgenommen das, was sie sollen. Schon Unsinn, heißt allerdings nicht, dass das glatte Gegenteil zuträfe. So wie vor dem Hintergrund der Mutationsfähigkeit von Beginn an klar war, dass es keine vollendete Impfwirkung geben wird, so war auch mit Rücksicht auf die hohe Impfquote und den Zeitdruck, der während der Pand...