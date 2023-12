Am Wiener Landesgericht für Strafsachen läuft derzeit ein Großverfahren wegen eines Bestechungs- und Korruptionsskandals bei »Wiener Wohnen«. Das Unternehmen ist als Dienststelle des Magistrats der Stadt Wien für die kommunale Hausverwaltung von städtischen Wohnhausanlagen zuständig. Seit Prozessbeginn am 27. November wurden an sieben Verhandlungstagen bereits Geständnisse abgelegt, mit einem Urteil ist aber erst im kommenden Jahr zu rechnen.

Insgesamt 53 Personen m...