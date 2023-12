Griechenlands »Linke« hat sich in einem wirren Konglomerat aus sozialdemokratischen Gruppen verfangen. Vier Parteien – Syriza, Pasok, Nea Aristera und Mera 25 – suchen inzwischen ihren Platz in der »linken Mitte«. Hoffnungslose Wähler aus dem linken Universitätsmilieu kehren zurück zu den Kommunisten, die eisern an ihrem Glauben an das bevorstehende Ende des Kapitalismus festhalten. Die ehemalige Regierungspartei Syriza (Koalition der radikalen Linken) zerfleischt s...