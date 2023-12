Rund 1.500 Stellen will Bosch in den kommenden Jahren streichen. Der Automobilzulieferer sehe bis Ende 2025 den »Anpassungsbedarf (…) in den Bereichen Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb«, sagte eine Konzernsprecherin am Montag zu jW. Bosch konzen­triere sich auf »indirekte Bereiche«, hatte die Automobilwoche am Sonntag berichtet. Demnach sollten »in der Forschung und Entwicklung zehn bis 15 Prozent der Stellen« wegfallen. Hohe Vorleistungen und geringerer Beschäft...