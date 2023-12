Niger baut seine militärischen Beziehungen zu Russland aus. Am 4. Dezember hat Übergangspräsident Abdourahamane Tchiani den stellvertretenden russischen Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkurow in Niamey empfangen, um mit ihm über eine engere Zusammenarbeit der Streitkräfte beider Länder zu verhandeln. Man habe »im Rahmen der Verstärkung« der bilateralen Militärkooperation mehrere einschlägige Vereinbarungen unterzeichnet, hieß es dazu in Niamey. Details wurden zunä...