Wegen des »demographischen Wandels« müssen die Rentenbeiträge steigen und die Malocher länger malochen. So geht die Erzählung seit Jahren. Nun gibt die Deutsche Rentenversicherung Entwarnung. »In den nächsten Jahren wird die demographische Belastung deutlich weniger zunehmen als bisher erwartet«, sagte DRV-Präsidentin Gundula Roßbach am Montag in Bild.

Das Boulevardblatt zitiert in diesem Zusammenhang die neue Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamt...