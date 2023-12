Es sei ein Verhandlungsergebnis, »das wertig ist«; »wirklich herausragend«, befand Verdi-Chef Frank Werneke am Sonnabend. In der dritten Verhandlungsrunde einigten sich die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auf einen Abschluss für die Landesbeschäftigten. Aus Sicht von Werneke schlössen ihre Einkommen nun an den Lohn der Beschäftigten von Bund und Kommunen an. Und tatsächlich gleicht der Tarifabschluss vom Woch...