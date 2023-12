Mit der Entsendung von Militärs heizt Washington den Konflikt zwischen Venezuela und Guayana um die ölreiche Essequibo-Region an. Wie die Botschaft der USA in Georgetown am Donnerstag (Ortszeit) bestätigte, führt das Südkommando der US-Streitkräfte (Southcom) seit diesem Tag »Flugmanöver innerhalb Guayanas« durch. »Diese Übung baut auf routinemäßigen Einsätzen und Operationen auf, um die Sicherheitspartnerschaft zwischen den USA und Guayana zu stärken«, hieß es in e...