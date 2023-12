Als junger Mann arbeitete er in einer Bank – als über 70jähriger beging er seinen letzten Banküberfall. Der 1937 im sizilianischen Catania geborene Alfredo Maria Bonanno galt als führender Vertreter des Insurrektionalismus – also des aufständischen Anarchismus. Bonanno war mehrfach in Haft, anfangs wegen seiner theoretischen Schriften, später wegen seiner Praxis. Verbindliche Organisationsformen lehnte Bonanno ab, statt dessen propagierte er die Bildung von informel...