Der russische Staatspräsident Wladimir Putin hat am Mittwoch zwei Kurzbesuche am Persischen Golf absolviert. In Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), wurde er von deren Präsidenten, Scheich Mohammed bin Sajid Al Nahjan, empfangen, der ihn als »guten Freund« bezeichnete. Putin reiste mit einer Eskorte von vier russischen Kampfflugzeugen der neuesten Generation an und wurde auf dem Flughafen von Abu Dhabi mit einer Luftshow begrüßt, bei d...