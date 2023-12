Nun trifft die Städte völlig unvorbereitet der Winter und es mangelt an Schneeschiebern, Salz und Mitarbeitern. Der Bauer hat alles vom Feld und vom Baum. Bei letzterem stehen natürlich die Äpfel an erster Stelle, die sich fast in jedem Saft befinden, auch wenn es nicht auf der Packung steht.

Im Herbst stand die Ernte an, und wir Pflanzenschutzstudenten hatten die Hilfe bei der Artikel-Länge: 4057 Zeichen

Alle Inhalte ohne Einschränkung lesen: Mit der gedruckten oder der digitalen Ausgabe der Tageszeitung junge Welt – oder mit einer Kombination aus beiden. Auswahl und Aufbereitung von Nachrichten kostet Geld. Die jW finanziert sich überwiegend aus Abonnements. Daher möchte wir alle, die unsere Artikel regelmäßig lesen, um ein Abonnement der junge Welt bitten. Bis Ende Januar 2024 brauchen wir weitere 2.300 Print- und Onlineabos, um auch weiterhin Nachrichten und Analysen zu veröffentlichen, die anderswo nicht auftauchen. Dein Abo zählt! junge Welt abonnieren Weitere Aboangebote für Sie: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 50,70 Euro/Monat Soli: 64,70 €, ermäßigt: 33,70 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 25,70 Euro/Monat Soli: 36,70 €, ermäßigt: 16,70 € Bestellen