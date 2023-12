Sasse, Buchholz

»Filmmusik kann sich nicht anpassen oder unterordnen, sie muss sich einordnen.« Der das sagte, hat diese Herangehensweise in über 500 Kompositionen bewiesen. Karl-Ernst Sasse wurde am 5. Dezember 1923 in Bremen geboren und wuchs in einem musikalischen Elternhaus heran. Nach dem Krieg verschlug es den jungen Militärmusiker nach Thüringen, wo er am Konservatorium Sondershausen studierte und in Meiningen bald musikalischer Oberspielleiter wurde. Von Wernigerode aus, wo...