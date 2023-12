Die niederländischen NGO Oxfam Novib, Pax Nederland und The Rights Forum haben am Montag vor dem Bezirksgericht in Den Haag eine einstweilige Verfügung beantragt, um die Lieferung von Ersatzteilen für das Kampfflugzeug F-35 an Israel sofort zu stoppen. Die Niederlande würden sich damit an Menschenrechtsverletzungen beteiligen, teilten die Nichtregierungsorganisationen zur Begründung mit. Das Gericht kündigte ein Urteil bis spätestens 15. Dezember an.

»Die völlige Ze...