US-Generalstaatsanwalt Merrick B. Garland hat am Montag (Ortszeit) vor einem Bundesgericht in Miami den ehemaligen US-Diplomaten Victor Manuel Rocha wegen angeblicher Spionage für die kubanische Regierung angeklagt. Der 73jährige Beschuldigte kolumbianischer Herkunft war am Freitag vom FBI verhaftet worden. Als Mitarbeiter des US-Außenministeriums war Rocha unter anderem von 1995 bis 1997 stellvertretender Leiter der Abteilung für US-Interessen in Havanna, Direktor ...