Derjenige, der am Sonntag wohl am breitesten gegrinst hat, war Matteo Salvini. Ob echt oder gestellt, ist schwer zu sagen. Der Parteichef der Lega hatte rechte Parteien aus ganz Europa nach Florenz geladen. Vertreter rechter Parteien von knapp einem Dutzend Ländern folgte der Einladung. Die Mehrheit von ihnen gehört der rechten Parteienfraktion »Identität und Demokratie« (ID) im EU-Parlament an. Schlüsselfiguren wie PVV-Chef Geert Wilders aus den Niederlanden oder M...