Der Rückgang der BRD-Exporte hat sich auch im Oktober weiter fortgesetzt. Das Statistische Bundesamt (Destatis) bescheinigte mit Meldung am Montag auch im Oktober einen deutlichen Rückgang der Ausfuhren um 8,1 Prozent zum Vorjahresmonat. Demnach gingen die Exporte im Monatsvergleich kalender- und saisonbereinigt um 0,2 Prozent leicht zurück. Gegenüber September positiv entwickelten sich die BRD-Ausfuhren in die USA (plus 5,7 Prozent), nach China (plus 1,5 Prozent) und Großbritannien (plus 5,6 Prozent). Das Exportvolumen der BRD-Unterneh...