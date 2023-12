In den Jahren 2021 und 2022 wurden in der einstigen westdeutschen Hauptstadt Bonn erst der Hindenburgplatz und dann die Hindenburgallee aus dem Stadtbild verbannt und in Loki-Schmidt-Platz beziehungsweise Elisabeth-Selbert-Allee umbenannt. Gleiches gilt für die Bushaltestelle Hindenburgallee. Vorausgegangen waren von den Bezirksvertretungen organisierte Abstimmungen über die neuen Namen. Alle Anwohnerinnen und Anwohner erhielten ein Schreiben und wurden darum gebete...