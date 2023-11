Seit rund einem Monat wird Tesla in Schweden bestreikt. Nun will sich der US-Autobauer vor Gericht gegen die Arbeitskampfmaßnahmen wehren und hat am Montag abend zwei Klagen gegen den schwedischen Staat eingereicht. Im Mittelpunkt steht die nationale Verkehrsbehörde, die Tesla die Nummernschilder für Neuwagen per Post zustellt. Die Postangestellten waren vergangene Woche in den Ausstand getreten und weigern sich seitdem, Briefe und Pakete an Tesla auszuliefern.

