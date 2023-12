In einem jüngst veröffentlichten Aufsatz bilanziert Lydia Both die feministische Außenpolitik (FAP) und kommt zu einem aus ihrer Sicht ernüchternden Ergebnis: »Doch an welcher Stelle wurden diese Leitlinien seit dem 7. Oktober angewandt? Sicher nicht, als die deutsche Zusammenarbeit in den palästinensischen Gebieten und mit der dortigen Zivilgesellschaft automatisch unter Terrorverdacht und damit auf den Prüfstand gestellt wurde. Wie feministisch war es, in einem zw...