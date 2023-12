»Bis zum totalen Sieg«

Wenn Israel wirklich sein erklärtes Ziel, »die totale Zerstörung der Hamas«, erreichen wolle, werde der Krieg zehn Jahre dauern, warnte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Sonnabend. Die Schlussfolgerung, die er daraus zog, war aber so kläglich schwach, wie die Welt es von ihm gewohnt ist: »Daher muss dieses Ziel erläutert werden.« Vor zwei Wochen hatte das französische Staatsoberhaupt den israelischen Premierminister am Telefon beschworen, dass es im Gazastrei...