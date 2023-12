Die philippinische Regierung unter Präsident Ferdinand Marcos Jr. und das linke Untergrundbündnis der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen (NDFP) wollen ihre Friedensgespräche wieder aufnehmen. Eine entsprechende Vereinbarung trafen die Sonderemissäre beider Seiten am 23. November in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Erst am vergangenen Dienstag wurde die Nachricht auf getrennten Pressekonferenzen in Manila sowie im niederländischen Utrecht öffentlich ver...