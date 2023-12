Irgendwann fing ich an, die Vögel näher unter die Lupe zu nehmen und mir Notizen zu ihren Winterscharen zu machen, bei denen sie oft von meinen Lieblingsvögeln, den Indianergoldhähnchen und den Kanadakleibern, begleitet werden.

Bernd Heinrich

*

Beim fernen Ruf eines Hähers fragte ich mich oft, worüber der Vogel sich wohl aufregen mochte.

Bernd Heinrich

*

Vor einigen Jahren war ich in New Hampshire nachts mit dem Auto unterwegs und fuhr an einem anscheinend toten Str...