Am 26. November hat Nordkorea seine Regionalparlamente in Provinzen, Gemeinden, Städten und Stadtbezirken gewählt. Das offizielle Wahlergebnis räumte zum ersten Mal seit fast 70 Jahren Gegenstimmen ein. Weniger als ein Prozent der Wähler soll sich gegen den präsentierten Kandidaten ausgesprochen haben – 0,09 Prozent bei der Wahl der Provinzparlamente und 0,13 Prozent auf den unteren Ebenen. In der Demokratischen Volksrepublik Korea stellt eine Einheitsfront normaler...