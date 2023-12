Für die Grünen läuft es derzeit nicht gut. Bereits im Frühjahr waren sie in Berlin aus der Regierung geflogen, weil die CDU lieber mit der SPD koalierte. In Hannover kündigte die SPD Anfang dieser Woche das Bündnis mit der selbsternannten Ökopartei im Stadtrat auf. In Sachsen sorgte in den vergangenen Tagen ein grüner Minister für einen handfesten Krach mit dem Koalitionspartner CDU. Und schließlich sind sich auch in Hessen die (Noch-)Koalitionäre Union und Grüne in...