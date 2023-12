Als sich die NATO-Außenminister am Montag und am Dienstag dieser Woche in Brüssel trafen, da stand auch China auf ihrer Tagesordnung. Das ist, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gegenüber Journalisten bestätigte, seit 2019 regelmäßig der Fall. Damals befasste sich das transatlantische Militärbündnis erstmals in größerem Maßstab mit der Volksrepublik. Warum? Stoltenberg wiegelte ab: Nein, die NATO sei nicht über Nacht zum pazifischen Militärbündnis mutiert; si...