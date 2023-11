In der modernen Marktwirtschaft sind Care-Tätigkeiten zu ihrem empfindlichen Schaden denjenigen Arbeiten untergeordnet, die Mehrwert produzieren. Viele wollen im Unterschied dazu den Care-Tätigkeiten den ihnen angemessenen Stellenwert in der Gesellschaft verschaffen. Was ist dafür erforderlich?

Erst eine gravierende Arbeitszeitverkürzung erlaubte es den Arbeitenden, sich neben der Erwerbsarbeit um Kinder sowie kranke und alte Verwandte bzw. Freunde zu kümmern. Die g...