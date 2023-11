Schnippeldischnappeldi Scher, ich bin der Meister Nadelöhr. Damit fing alles an. Am 17. Juni 1962 erschien Pittiplatsch, der liebenswürdige Kobold mit lauter Unfug im Hirn, im Kinderfernsehen der DDR, in der Sendung des musikalischen Schneiders Meister Nadelöhr. Später erhielt Pitti einen eigenen Sendeplatz im Abendgruß des Sandmännchens. Gemeinsam mit der Ente Schnatterinchen, die bereits seit 1959 den Schneider begleitet hatte und deretwegen jedes Kind östlich der...