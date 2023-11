In einem Interview hat der mehrfach preisgekrönte palästinensisch-britische Chirurg Ghassan Abu-Sittah diese Woche erklärt, dass die Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza der Kern der israelischen Militärstrategie sei. »Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Israel absichtlich diejenigen, die Israels Militärangriffe überleben, an ihren Verletzungen sterben lässt«, sagte Abu-Sittah weiter, »es ist offensichtlich, dass das ein genozidaler Krieg ist«. Viele Org...