Der liberalkonservativen Regierung in Prag wehte am Montag nicht nur die eisige Winterbrise entgegen, die durch die tschechische Hauptstadt fegte. Drei Viertel der Schulen und fast alle Universitäten des Landes blieben an diesem Tag geschlossen, viele öffentliche Einrichtungen wurden bestreikt. Feuerwehrleute legten die Arbeit nieder. Und auch die Industrieproduktion stand vielerorts still, etwa bei den Autowerken von Škoda.

Mit dem landesweiten Protesttag bekräftig...