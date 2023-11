Nach wochenlangem Widerstand von Gewerkschaften, indigenen Gemeinschaften und anderen Teilen der Zivilgesellschaft hat der Oberste Gerichtshof Panamas am Dienstag (Ortszeit) die Ausplünderung der größten Kupfermine Mittelamerikas gestoppt. Das eigens zur Verlängerung der Konzession erlassene Gesetz sei verfassungswidrig, entschieden die Richter. Präsident Laurentino Cortizo kündigte nach der Entscheidung die umgehende Einstellung des Kupferabbaus in der Mine an, die...