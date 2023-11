In Südostasien bahnt sich derzeit eine neue humanitäre Krise rund um die Rohingya-Flüchtlingsboote an, die von Bangladesch aus in See stechen. Die gerade erst begonnene Überfahrtsaison auf der lebensgefährlichen Route, so bisherige Ankunftszahlen, zeugt von gesteigertem Leidensdruck in den Lagern und mutmaßlich noch weit mehr Menschen, die sich auf diese Weise in nächster Zeit Richtung Malaysia und Indonesien auf den Weg machen werden. Dort sind sie allerdings noch ...