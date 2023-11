Neuss, Gerold-Tucholsky

»Man muss das Grundgesetz vor seinen Vätern schützen und die Verfassung vor ihren Schützern.« Der das sagte, war ein Enfant terrible der Bundesrepublik – gerade, weil er sich den Mund nicht verbieten ließ, obwohl er doch in seiner Schnoddrigkeit ein beliebter Filmkomiker der 50er Jahre war. Wie viele Berliner kam Wolfgang Neuss eigentlich aus dem (heute polnischen) Wrocław, wo er am Sonntag vor 100 Jahren geboren wurde. Nach eigener Darstellung wollte er in der Reic...