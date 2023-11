Ihr Name stand von Anfang an auf der Liste der 300 palästinensischen Frauen und Kinder, die laut dem israelischen Justizministerium für einen Gefangenenaustausch mit der Hamas in Frage kommen. Bereits am Sonnabend sollte die erst 16 Jahre alte Nufus Hamad freikommen. Aber ihr Vater wartete stundenlang vergeblich vor dem Al-Mascobiyeh-Gefängnis in Jerusalem auf seine Tochter. Kurz vor der Freilassung soll Hamad ins israelische Krankenhaus Haddasch eingeliefert worden...