Das verflixte leere Tor

Wenn es läuft, dann läuft’s. So lautet eine der größten Binsen im Fußball. Seit einigen Jahren spricht man auch vom sogenannten Momentum, laut Duden: »richtiger, geeigneter Augenblick, Zeitpunkt«.

Viele richtige bzw. geeignete Zeitpunkte erleben derzeit die Kicker des SV Jahn Regensburg. Neun Spiele gewann man in Serie, übernahm am vergangenen Wochenende gar die Tabellenführung in der dritten Liga. Nötig war ein 1:0-Sieg beim bisherigen Spitzenreiter Dynamo Dresden,...