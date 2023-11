Das Ding kam nicht vom Bäcker. So viel steht fest. Woher es sonst kam, bleibt einstweilen unbeantwortet. Am 27. Mai 2021 traf ein Teilchen mit extremer Energie auf die Erde. Darüber berichtet jetzt ein Team von der University of Utah und von der Osaka Metropolitan University in der Fachzeitschrift Science. Dass Protonen und andere Teilchen den Planeten erreichen, ist nichts Ungewöhnliches, auch wenn der allergrößte Teil der kosmischen Strahlung von der Erdatmosphäre...