Kroatiens Arbeitsminister Marin Piletić hat in der vergangenen Woche Pläne für eine »Rentenreform« vorgestellt. Der Vorschlag wurde von der Opposition als »zweischneidiges Schwert« bezeichnet, da es sowohl positive wie negative Maßnahmen enthalte. Positiv bewertet wurden die Anhebung der Rentenbeiträge sowie die Erhöhung der Grundrente. All dies werde jedoch überschattet durch den Rentenfonds, den der kroatische Staat einrichten will.

Dieser Fonds soll mit fünf Proz...