Bei den Wahlen zum britischen Parlament im Herbst 2024 wird es in weiten Teilen des Landes eine neue Option auf dem Stimmzettel geben. Am Sonnabend wurde in Nottingham eine neue Linkspartei gegründet. Nach Monaten der Organisation und Koordinierung trafen sich Hunderte Delegierte, um »Transform Politics« offiziell aus der Taufe zu heben. Am 25. Juli ...