Die spanische Antikorruptionsstaatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft für die Journalisten Alberto Pozas Fernández und Luis Antonio Rendueles. Sie sollen in die Offenlegung von privaten Geheimnissen des ehemaligen Podemos-Chefs und Vizepräsidenten Pablo Iglesias sowie in die Weitergabe dieser Daten an Dritte verwickelt sein. Doch Pozas ist nicht irgendein Journalist, sondern ehemaliger Generaldirektor für nationale Information im Rahmen des Staatssekretariats für ...