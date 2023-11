Ein politisches Projekt, das die Vorrechte von Klassen und Kasten bei der Aneignung von Bildung und Kultur abschaffen will, müsse sich bewusst sein – so Antonio Gramsci in seinen Gefängnisschriften, »dass die Entwicklung der intellektuellen und moralischen Erneuerung nicht in allen gesellschaftlichen Schichten simultan verläuft, im Gegenteil«. Hinsichtlich des Bildungsstands der verschiedenen Klassen im Italien der Zwischenkriegszeit konstatierte er, dass nicht alle...