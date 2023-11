Das wichtigste internationale Erdölkartell, die aus 23 Staaten bestehende Arbeitsgemeinschaft OPEC plus, wird voraussichtlich am Donnerstag Signale für ihre Förderpolitik im nächsten Jahr beschließen. Das Treffen auf Ministerebene hätte eigentlich schon am Sonntag am Sitz der OPEC in Wien stattfinden sollen, wurde aber kurz vorher zur allgemeinen Überraschung verschoben und ist nun als Videokonferenz geplant.

Das Fehlen einer offiziellen Begründung für die Verschieb...