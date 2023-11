Nachdem ein rassistischer Mob in der Nacht auf Freitag in der irischen Hauptstadt Dublin gewütet hatte, hat es 34 Festnahmen gegeben. Entlang der O’Connell Street wurden Geschäfte geplündert, eine Straßenbahn und ein doppelstöckiger Bus sowie ein Polizeiauto in Brand gesetzt. In der gesamten Stadt kam der öffentliche Verkehr zum Erliegen. Anrainer und Touristen waren aufgerufen, die Häuser und Hotels nicht zu verlassen. Hunderte Rechtsextreme lieferten sich von Nach...