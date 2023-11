Es ist der neue Stern am Internethimmel: Am 16. November gab der Kurznachrichtendienst Bluesky (deutsch: blauer Himmel) bekannt, dass über zwei Millionen Nutzer bei ihm registriert seien. Diese erste Zielmarke ist um so bemerkenswerter, als es sich bei Bluesky um eine Plattform handelt, die sich noch in der Entwicklungsphase befindet und nicht für jeden frei zugänglich ist. Zudem steht eine entsprechende App für Nutzer erst seit Februar 2023 zur Verfügung.

Bereits 2...