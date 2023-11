Am 16. und 17. November 2023 tagte in den Räumen des Europäischen Parlaments in Brüssel das Internationale Tribunal über die Sanktionen der USA gegen die Republik Kuba. Wir dokumentieren an dieser Stelle das Urteil der Richter vom 17. November. Vorangestellt ist die eröffnende Einführung des vorsitzenden Richters Norman Paech vom 16. November. (jW)

Wir leben in finsteren Zeiten, die Welt ist in Unordnung. Zwei furchtbare Kriege lähmen den menschlichen Fortschritt un...