Sie sind kubanische Botschafterin in Brüssel und daher auch mit der Vorbereitung des Internationalen Tribunals gegen die US-Blockade Kubas befasst gewesen, nehme ich an?

Tatsächlich ist es so, dass das Tribunal auf Initiative von Solidaritätsvereinigungen, Vereinigungen von Rechtsanwälten und vielen verschiedenen Freunden Kubas in der Welt seit 2021 vorbereitet wurde. Ich kann mich noch daran erinnern, dass damals die Idee aufkam, es in Europa stattfinden zu lassen....