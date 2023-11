Das Sondergericht für den Frieden (JEP) hat am Freitag in Kolumbien entschieden, den Milizenchef Salvatore Mancuso in seine Gerichtsbarkeit aufzunehmen. Mancuso war der oberste Chef der rechten Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), die beinahe für die Hälfte aller Opfer des blutigen Konflikts zwischen Regierung, Paramilitärs und Guerillas verantwortlich waren. Die Entscheidung des Gerichts, sich dem Fall Mancuso anzunehmen, sorgte für ein turbulentes Wochenende und...