Töten ist geil. Das haben sinngemäß die Stadtverordneten des hessischen Limburg am 13. November beschlossen. Einer Vielzahl an Tauben soll das Genick gebrochen werden. 700 bis 1.000 Exemplare gibt es in der Stadt, der Bestand soll über zwei Jahre »reduziert« werden. Limburg wählt damit einen anderen Weg als üblich, wenn es darum geht, ein Übermaß an Tauben in den Griff zu bekommen. Tötung statt Geburtenkontrolle durch Eieraustausch in sogenannten Taubenhäusern – ein...