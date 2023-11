Die Bundesregierung will privates Finanzkapital in den hiesigen IT-Sektor lotsen: »Wir sehen eine rasante Entwicklung in vielen Technologiebereichen, allen voran Künstliche Intelligenz«, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Montag anlässlich des Auftakts zum sogenannten Digitalgipfel, der noch bis diesen Dienstag in Jena stattfindet. Veranstaltet wird er vom Ministerium für Digitales und Verkehr sowie dem von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) geleitete...